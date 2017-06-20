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20. 06. 2017

США направили ядерные бомбардировщики к КНДР

В Южную Корею отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer из-за конфронтации с КНДР. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США, которые могут нести ядерные бомбы, проведут учебно-тренировочные полеты совместно с южнокорейскими истребителями F-15K. Также они проведут тренировочные бомбардировки на полигоне Пхильсон.

По предварительным данным, решение о проведении маневров с привлечением стратегических бомбардировщиков было принято после того, как стало известно о смерти американского студента Отто Вомбиера. Он более 15 месяцев находился в заключении в Северной Корее.

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Источник: korrespondent.net
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