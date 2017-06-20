В Аргентине нашли склад с вещами нацистов

Рядом со столицей Аргентины, Буэнос-Айресом, полиция обнаружила секретный склад нацисткой атрибутики. Он стал самым большим в истории южноамериканской страны. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет примерно о 75 предметах, которые связаны с нацистами. Аргентинские власти полагают, что ранее эти вещи принадлежали высокопоставленным чиновникам Третьего рейха. Среди найденных вещей - бюст Адольфа Гитлера.

По предварительным данным, найденные предметы являются оригиналом, отметила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

После Второй мировой войны многие видные деятели Третьего рейха смогли избежать уголовного преследования, добравшись до берегов Латинской Америки. В частности, речь идет об идеологе холокоста Адольфе Эйхмане, штандартенфюрере Вальтере Рауффе, участвовавшем в разработке так называемых газенвагенов, и докторе Йозефе Менгеле, который ставил опыты над заключенными в Освенциме.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша опубликовала имена 8,5 тысячи надзирателей Освенцима.

В Германии проверят казармы на наличие нацистской атрибутики

Источник: korrespondent.net