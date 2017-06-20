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20. 06. 2017

На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии

В результате боевого столкновения во время выполнения боевого задания в зоне АТО пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

По неподтвержденным данным офицер удерживается в ЛНР.

"Попытки решить вопросы обмена и передачи полковника Бойко на сегодня не привели к положительным результатам", - говорится в сообщении.

Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мероприятиям по поиску подключены представители общественных организаций.

Напомним, ранее Киев заявил о свидетельствах 134 казней в ЛДНР.

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Источник: korrespondent.net
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