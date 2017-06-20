Правительство Франции ушло в отставку

Во Франции правительство ушло в отставку, сообщает Le Figaro. Новый состав кабинета министров будет объявлено к вечеру среды.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп передал президенту страны Эммануэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета. Президент ее принял и поручил сформировать новый состав правительства к вечеру среды 21 июня.
Отставка правительства после проведения парламентских выборов - давняя политическая традиция Франции.
Напомним, ранее сообщалось, что движение Макрона победило на выборах во Франции.
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Источник: korrespondent.net