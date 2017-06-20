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20. 06. 2017

Правительство Франции ушло в отставку

Во Франции правительство ушло в отставку, сообщает Le Figaro. Новый состав кабинета министров будет объявлено к вечеру среды.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп передал президенту страны Эммануэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета. Президент ее принял и поручил сформировать новый состав правительства к вечеру среды 21 июня.

Отставка правительства после проведения парламентских выборов - давняя политическая традиция Франции.  

Напомним, ранее сообщалось, что движение Макрона победило на выборах во Франции.

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Источник: korrespondent.net
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