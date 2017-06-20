Статус участников АТО получили более 200 тысяч человек

В Украине статус участника боевых действий на сегодняшний день получили почти 206 тысяч человек, государственными наградами награждены более 40 тысяч военнослужащих.

Такие цифры озвучил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"За минувшую неделю 453 военнослужащих и работников Минобороны награждены отличиями и ценными подарками Министерства. Выдано почти 4 тысячи свидетельств участника боевых действий. Всего с начала АТО отличиями Минобороны награждены 40 тыс. 960 человек", – рассказал Гуцуляк.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте стало известно, что в Украине участниками боевых действий признаны почти 127 тысяч военных.

Ранее в январе сообщалось, что с учетом всех силовых ведомств, в Украине насчитывается около 280 тысяч участников боевых действий.

Участникам АТО увеличат дополнительные выплаты

Источник: korrespondent.net