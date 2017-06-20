Тиллерсон подготовил план нормализации с Россией - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план по выстраиванию конструктивных отношений с Россией. Об этом пишет BuzzFeed, ссылаясь на представителя Госдепа, знакомого с планом.

План состоит из трех пунктов. В первом предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США". В противном случае Вашингтон будет отвечать.

В частности, упоминается приписываемые России отправка оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве.

Второй пункт предполагает работу над решением стратегических для США вопросов. К ним относятся гражданская война в Сирии, ядерная программа Северной Кореи, кибербезопасность и кибершпионаж.

Тиллерсон рассчитывает, что Москва не будет наращивать торговлю с КНДР после того как от Китая удалось добиться запрета на импорт северокорейского угля.

Третий раздел плана посвящен необходимости достижения "стратегической стабильности", под которой подразумевается "ряд долгосрочных взаимных политических целей", поясняет издание.

Накануне в США республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России.

Американский президент Дональд Трамп хочет внести изменения в законопроект сената, чтобы было возможно отменить антироссийские санкции.

Ранее Корреспондент.net подробно разбирался, что предполагают новые санкции США против России и почему Европа против.

Источник: korrespondent.net