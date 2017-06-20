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20. 06. 2017

Сепаратисты ДНР не пропустили миссию ОБСЕ в Седово

Наблюдатели ОБСЕ заявили о препятствовании миссии в ДНР. Так, в отчете миссии, опубликованном 19 июня, сказано, что сепаратисты не пропустили наблюдателей в Седово.

"18 июня вооруженные члены ДНР на блокпосте, расположенном к северо-западу от пгт Седово (106 км к югу от Донецка), не пропустили патруль СММ в поселок, заявив, что они получили распоряжение не пропускать наблюдателей через блокпост и что этот район закрыт для иностранцев. Команда Миссии видела, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост. СММ проинформировала об этом СЦКК", - сказано в сообщении.

Также в миссии заявили, что 18 июня наблюдателей не пропустили в село Александровское. 

"Вооруженный член ДНР на блокпосте в с. Александровское (быв. Розы Люксембург, 90 км к юго-востоку от Донецка) сначала сообщил команде Миссии о том, что вблизи не проходят никакие учения с боевой стрельбой. Однако когда патруль СММ попытался проехать далее на восток, он заявил наблюдателям, что проезд транспорта запрещен ввиду проходящих там учений с боевой стрельбой", - сообщается в отчете.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что количество жертв на Донбассе выросло.

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Источник: korrespondent.net
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