В Кременчуге забастовали железнодорожники

Сегодня в 5 утра машинисты локомотивного депо «Кременчуг» Южной железной дороги начали «техническую», или так называемую итальянскую забастовку. Таким образом они решили поддержать протестующих с 14 июня под Укрзализницей в Киеве коллег. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава профсоюза горняков Михаил Волинец.

Железнодорожники выполняют свои обязанности, неукоснительно соблюдая все нормы и правила, предусмотренные должностными инструкциями. Поскольку 99% локомотивов в депо «Кременчуг» отработали свой ресурс, и давно нуждаются в ремонте, машинисты, которые пришли сегодня на работу, отказываются их принимать и возить на них пассажиров и грузы.

По словам председателя свободного профсоюза локомотивного депо Сергея Москальця, который принимает непосредственное участие в забастовке в Кременчуге, ни один из ответственных работников, включая главного инженера, не рискнул взять на себя ответственность и заверить своей подписью, что тепловоз, по своему техническому состоянию может выехать на линию, поэтому по состоянию на 10 часов утра ни один локомотив из депо не выехал.

Напомним, 16 июня глава госкомпании Войцех Балчун заявил, что Укрзализныця за пять месяцев текущего года получила 100 млн гривен чистой прибыли.

В 2016 году убытки Укрзализныци составили более 7 млрд гривен.

Источник: korrespondent.net