В Винницкой области джип столкнулся с грузовиком, есть жертвы

В селе Якушенцы Винницкого района столкнулись грузовик КамАЗ и внедорожник Suzuki Grand Vitara, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По информации правоохранителей, авария произошла поздно вечером 19 июня.

"19-летний водитель автомобиля Suzuki столкнулся с КамАЗом, который двигался впереди в попутном направлении. От удара внедорожник, в котором, кроме водителя, находились еще пятеро несовершеннолетних пассажиров, перевернулся, – говорится в сообщении.

Один из пострадавших - 17-летний житель Винницы погиб на месте происшествия. Четверо пассажиров, среди которых трое девушек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Черновцах автомобиль BMW врезался в электроопору. В результате этой аварии погиб 24-летний лейтенант полиции Олег Ткачук.

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Источник: korrespondent.net