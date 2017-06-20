Посол Венгрии обеспокоен правами нацменьшинств в Украине

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень считает, что возможные правки в законодательство Украины, касающиеся государственного языка, могут ущемлять права национальных меньшинств.

"Нас волнует, что идет процесс, который не расширит, а уменьшит права нацменьшинств на территории Украины. Это затрагивает образование, сферу закона о языке. (...) Если эти законопроекты будут приняты, к сожалению, они уменьшат права национальных меньшинств. Мы надеемся, что эти новые законопроекты в конце концов не будут приняты", - сказал посол в ходе круглого стола "Венгерский фактор во внутренней политике Украины" во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, такие законодательные инициативы волнуют не только венгров, но и поляков, болгар, румын, словаков, проживающих на территории Украины. "Всех, кто сейчас получает образование на родном языке, а по новым законам в этих сферах у них будет меньше прав", - добавил посол.

Кешкень также выразил надежду, что существующее законодательство, регулирующее права нацменьшинств на территории Украины, будет сохранено.

Как сообщалось, 21 марта на встрече с главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем венгерская община региона передала обращение к Президенту Украины Петру Порошенко с требованием не нарушать права национального меньшинства.

Источник: korrespondent.net