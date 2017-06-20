Открылись центры для выпускников Донбасса и Крыма

Сегодня начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Благодаря им любой поступающий из Крыма и неподконтрольной территории Донбасса может поступить в украинские вузы по упрощенной системе - без прохождения ВНО, сообщает пресс-служба МОН



"Центры "Донбасс-Украина" будут работать на базе перемещенных вузов, а также на базе университетов, расположенных на подконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Центры «Крым-Украина» действуют на базе 12 вузов: Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Запорожский национальный университет, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Национальный университет «Львовская политехника», Львовский учебно-научный институт ГВУЗ «Университет банковского дела», Херсонский государственный университет, Херсонский национальный технический университет, Херсонская государственная морская академия, Таврический национальная университет имени В.И.Вернадского (Киев), Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет.

Кретович напомнила, что недавно также был принят закон, согласно которому для абитуриентов из Крыма вводятся квоты в объеме 1 тыс. мест государственного заказа на учебу в вузе на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

«На эти места крымчан также будут принимать по результатам вступительных экзаменов, однако закон вступит в силу и начнет реально работать только в середине июля. Однако в это время в привычном режиме будут работать 12 центров образования «Крым-Украина». И когда произойдут предусмотренные законом изменения, это будут дополнительные вузы и дополнительные места к тем, которые уже есть сейчас», - сообщила она.

Она добавила, что ныне квота на места государственного заказа для абитуриентов из Крыма составляет 20% от общего объема госзаказа, а это свыше 800 мест.

Для поступления по упрощенной системе абитуриенту нужно приехать в центр образования, подать заявление и заполнить образовательную декларацию. После этого пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенному вузом, или творческий конкурс. Также необходимо будет получить в школе, закрепленной за центром образования, временную справку - её в течение 3 месяцев нужно заменить на документ об образовании государственного образца.

Поступать через центры образования могут как лица, которые не имеют украинского документа об образовании и сертификатов ВНО, так и те, кто имеет такой документ и сертификаты ВНО 2016 или 2017 года.

В среднем процедура поступления занимает 3-4 дня. На это время поступающие обеспечиваются общежитием.

Центры образования будут работать до 30 сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте МОН в разделе «Для жителей Донбасса и Крыма».

В прошлом году в течение вступительной кампании в ЦО «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» обратились свыше 3300 человек.

Напомним, в 2016 году в Украине вступил в силу новый закон, согласно которому выпускники школ оккупированных районов Донбасса имеют право поступления в украинские вузы без ВНО.

Источник: korrespondent.net