В Николаеве сторонники "народной республики" получили пять лет тюрмы

В Николаеве суд вынес обвинительные приговоры пяти членам антиукраинской группировки, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники в 2015 году по заданию российских спецслужб готовили серию пропагандистских акций накануне празднования в Николаевской области Дня независимости. Они должны были обеспечить распространение антигосударственной печатной продукции в местах массового скопления людей в канун праздника во всех районах областного центра", – говорится в сообщении ведомства.

Во время обыска оперативники изъяли самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

Задержанные обвинялись в посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поддержку террористической "Новороссии" и пропаганду так называемой "Николаевской народной республики".

По решению суда двое организаторов группы приговорены к пяти годам лишения свободы. Еще три участника группы получили приговоры с испытательными сроками.

Ка сообщал Корреспондент.net, начале июня суд вынес заочный обвинительный приговор так называемому "министру внутренних дел" ДНР Алексею Дикому. Милиционера-предателя приговорили к 12 годам тюремного заключения.

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Источник: korrespondent.net