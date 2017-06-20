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20. 06. 2017

Киев: РФ ввела регистрацию иностранцев на ЧМ-2018

Россия ввела обязательную норму о постановке на учет иностранцев, прибывающих на территорию городов Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля текущего года во время проведения Кубка конфедераций-2017.

Эту процедуру необходимо выполнить в течение суток с момента прибытия, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Утверждается, что эта норма будет действовать и во время проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Таким образом, граждане Украины, которые планируют поездки в Российскую Федерацию в указанный период 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года – в города Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, должны зарегистрироваться в течение суток по месту прибытия в соответствующих территориальных органах Министерства внутренних дел РФ", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее МИД Украины призвал граждан страны не ездить в Россию. В ведомстве отмечают, что на территории РФ возросло количество безосновательных задержаний украинцев.

Источник: korrespondent.net
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