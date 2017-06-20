Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 14:27
+27°C
Завтра +20°C
+27°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
20. 06. 2017

Кремль заявил о надеждах на визит Порошенко в США

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа во время визита украинского лидера Петра Порошенко "даст сигнал, стимулирующий" реализацию Минска-2. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Конечно, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", - сказал Песков.

В Кремле отметили, что слова Порошенко о важности встречи с Трампом Путина являются стремлением устроить гонки.

"Это касается двусторонних американо-украинских отношений... Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки", - сказал Песков.

Президент Украины отправился в США с рабочим визитом 19 июня. В Вашингтоне запланирована встреча Порошенко с Трампом.

Выступая в американской столице перед представителями украинской диаспоры, президент рассказал о поддержке со стороны США.

"Украина имеет фантастическую поддержку США... Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина", - сказал Порошенко.

По его словам, это даст возможность "вооружиться информацией".

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.