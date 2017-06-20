Кремль заявил о надеждах на визит Порошенко в США

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа во время визита украинского лидера Петра Порошенко "даст сигнал, стимулирующий" реализацию Минска-2. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Конечно, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", - сказал Песков.

В Кремле отметили, что слова Порошенко о важности встречи с Трампом Путина являются стремлением устроить гонки.

"Это касается двусторонних американо-украинских отношений... Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки", - сказал Песков.

Президент Украины отправился в США с рабочим визитом 19 июня. В Вашингтоне запланирована встреча Порошенко с Трампом.

Выступая в американской столице перед представителями украинской диаспоры, президент рассказал о поддержке со стороны США.

"Украина имеет фантастическую поддержку США... Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина", - сказал Порошенко.

По его словам, это даст возможность "вооружиться информацией".

Источник: korrespondent.net