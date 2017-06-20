Киевэнерго остается до весны 2018

Киевский городской совет продлил договор с компанией Киевэнерго на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 62 депутата при минимально необходимом 61, передают Українські новини.

Согласно проекту решения, предполагается продление соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 2001 года, заключенного между Киевской городской государственной администрацией и энергоснабжающей компанией Киевэнерго.

Соответствующее соглашение с Киевэнерго предлагается продлить до 27 апреля 2018 года включительно.

Действие существующего договора заканчивается 31 декабря 2017 года.

В проекте решения также предусмотрено определение КП и закрепление за ним на праве хозяйственного ведения коммунального имущества, находящегося во владении и пользовании Киевэнерго, после прекращения соглашения.

Кроме того, планируется разработать до 30 июня 2017 года договор об определении процедуры и условий возврата коммунальной собственности, переданной Киевэнерго.

Напомним, 11 июня сообщалось, что Киевская городская госадминистрация начала переговоры с финской компанией Fortum о возможном управлении энергокомплексом Киева.

Ранее Корреспондент.net писал, что в ноябре 2016 года в мэрии Киева сообщили, что не собираются продлевать контракт с Киевэнерго.

Тогда власти мотивировали нежелание продлевать контракт тем, что киевские теплосети в плачевном состоянии, у них исчерпан ресурс эксплуатации, из-за этого часто случаются прорывы.

Источник: korrespondent.net