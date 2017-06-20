В Раде начались разговоры об импичменте Порошенко – нардеп

Гражданское общество в законном порядке через парламент должно иметь право объявлять президенту импичмент. Такое мнение в беседе с журналистами в кулуарах Верховной Рады высказал нардеп от Оппозиционного блока Алексей Белый, передает 112 Украина.

"Отношение к президенту у нас может быть разное. У меня негативное, у вас позитивное. Когда мы говорим об импичменте, то импичмент – это и есть волеизъявление народа. Народ должен сказать. Если мы хотим говорить об импичменте, есть четкие шаги по закону – все. Народ его выбрал, и народ имеет право сказать – сегодня он достоин быть президентом или недостоин", – заявил нардеп.

Белый уверен, что если выйти на улицу и спросить у любого гражданина, кто сегодня виноват в плохой жизни, то первым кого назовут – это президент.

"А почему? А потому что у нас согласно Конституции – парламентско-президентская республика, а мы фактически имеем сегодня президентскую. Таким образом, он сам на себя весь этот негатив и натянул. Это его проблемы. И пускай он за это отвечает", – добавил депутат.

Ранее заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что требование общины болгар Одесской области об импичменте Петру Порошенко неконституционно.

Источник: korrespondent.net