В Йемене крупнейшая в мире вспышка холеры, тысяча жертв

Из-за вспышки холеры в Йемене с апреля текущего года умерли более 1,1 тыс. человек. Число заболевших превысило 170 тыс. человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, случаи холеры отмечены в 21 из 22 провинций Йемена. Сейчас это крупнейшая вспышка холеры в мире.

Сотрудники ВОЗ в регионе наращивают усилия по борьбе с болезнью вместе с Детским фондом ООН и местными властями

Напомним, ранее сообщалось, что в Йемене от вспышки холеры умерли почти 800 человек.

В столице Йемена ввели режим ЧП из-за холеры

Источник: korrespondent.net