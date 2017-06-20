Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 14:27
+27°C
Завтра +20°C
+27°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
20. 06. 2017

В Йемене крупнейшая в мире вспышка холеры, тысяча жертв

Из-за вспышки холеры в Йемене с апреля текущего года умерли более 1,1 тыс. человек. Число заболевших превысило 170 тыс. человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, случаи холеры отмечены в 21 из 22 провинций Йемена. Сейчас это крупнейшая вспышка холеры в мире.

Сотрудники ВОЗ в регионе наращивают усилия по борьбе с болезнью вместе с Детским фондом ООН и местными властями

Напомним, ранее сообщалось, что в Йемене от вспышки холеры умерли почти 800 человек.

В столице Йемена ввели режим ЧП из-за холеры

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.