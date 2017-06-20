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20. 06. 2017

Евросоюз изменит формат шенгенской визы

Сегодня Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат и дизайн краткосрочных шенгенских виз.

"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась скомпроментированной в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", – сообщается на сайте Совета ЕС.

Новый регламент будет, скорее всего, подписан в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом. После этого его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Как сообщал Корреспондент.net, украинцам в 2016 году было выдано 1,36 млн виз для краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне, что на 14,7% больше, чем в 2015 году. При этом доля оформленных украинцами мультивиз достигла почти 60%.

Источник: korrespondent.net
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