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20. 06. 2017

НБУ: У банков слишком много плохих кредитов

Доля "плохих” кредитов в банковских портфелях составляет на сегодня 57%, и самим банкам будет сложно справиться с этой проблемой.

Поэтому сейчас в НБУ работают над урегулированием этой проблемы, привлекая к этому МВФ, Всемирный банк и Минфин. Об этом во время пресс-брифинга: «Отчет о финансовой стабильности» сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Укринформ.

«Какие препятствия есть сегодня в банковской системе для полноценного возобновления кредитования, так это очень высокая доля неработающих активов, сегодня она составляет 57% в общем портфеле, и понятно, что самостоятельно банкам сложно будет справиться с этой проблемой. Поэтому сейчас мы совместно с Министерством финансов, со Всемирным банком, со специалистами МВФ работаем над проектом урегулирования вопрос “плохих” кредитов в банковских портфелях», - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что для того, чтобы предотвратить в будущем подобные проблемы, конечно, необходимо принятие ряда законопроектов.

«В первую очередь это законопроекты, касающиеся повышения доверия между банками и их клиентами, что усиливает права кредиторов с точки зрения оформления залога, контроля и прочее. Также это законопроект о банкротстве, который уравнивает всех кредиторов в правах, если предприятие объявляет о банкротстве», - отметила Рожкова.

Она добавила, что не менее важным является и законопроект о реструктуризации ипотечных кредитов.

«На сегодня мы видим, что ипотека, особенно в регионах, начинает восстанавливаться, и это очень позитивно. Но имея запрет на взыскание залогового имущества, очень трудно развивать это направление. Поэтому этот законопроект очень важен для нас», - подчеркнула Рожкова.

Напомним, в мае Нацбанк Украины констатировал сохранение позитивных тенденций и макроэкономической стабильности в банковской системе страны в первом квартале 2017 года. 

Ранее СМИ сообщали, что ПриватБанк выдал крупные кредиты в 2015-2016.

Источник: korrespondent.net
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