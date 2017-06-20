В Мелитополе проводят обыски по делу о госизмене

В Мелитополе сотрудники СБУ проводят больше десятка обысков. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Спецоперацию проводят в рамках уголовного производства о государственной измене. Подозреваемые, по словам силовиков, участвовали в организации сепаратистских митингов в 2014 году.

Также местные СМИ сообщают, что среди лиц, в отношении которых ведут следственные действия - депутат областного совета от Опоблока Валерий Горбань. До недавнего времени он был помощником народного депутата Опоблока Евгения Балицкого - инициатора шествия "Бессмертного полка" в Мелитополе 9 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что у чиновников полиции Киевщины проводят обыски.

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Источник: korrespondent.net