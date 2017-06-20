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20. 06. 2017

Взрыв в столице Сомали: погибли десять человек

Как минимум десять человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали, Могадишо. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в квартале Вадажир. По информации агентства, перед взрывом машина врезалась в здание ресторана рядом со зданием Минспорта Сомали. Представитель мэра Могадишо предположил, что взрыв устроила террористическая организация Аш-Шабаб.

Исламистская группировка Аш-Шабаб образовалась в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики совершают регулярные террористические атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей. Организация финансируется "Аль-Каидой", сомалийскими бизнесменами и посредством сбора "налогов" с населения на подконтрольных ей территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали исламисты убили 17 человек и захватили заложников.

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Источник: korrespondent.net
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