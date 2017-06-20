Украина и Венгрия активизировали торговлю

В прошлом году товарооборот между Украиной и Венгрией вырос после падения в 2015 году и составлял 3 млрд долл.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень во время круглого стола в Киеве на тему "Венгерский фактор во внутренней политике Украины", сообщает Укринформ.

"Мы имеем большой торговый оборот. Конечно после кризиса, после войны он уменьшился. Самый плохой год у нас был 2015-й. Но в прошлом году было увеличение товарооборота. И в этом году. В прошлом году товарооборот уже достиг 3 млрд долларов", - сказал он.

Посол отметил, что этому, в частности, способствовала интенсификация контактов на высшем уровне между руководством двух стран.

Как сообщалось, 6 апреля Кабинет министров Украины установил бесплатное оформление долгосрочных виз для въезда в страну гражданам Венгрии.

Ранее Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень в интервью СМИ сообщал, что из-за санкций против РФ Венгрия потеряла несколько миллиардов долларов, однако это не повлияет на решение Венгрии и дальше поддерживать санкции ЕС.

Источник: korrespondent.net