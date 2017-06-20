На Фарерских островах начался массовый забой китов

На Фарерских островах стартовал традиционный массовый забой китов. Как пишет Independent, воды вокруг островов окрасились кровью.

Когда начинается миграция, то животные близко к берегу, где их поджидают местные жители на лодках, которые загоняют китов на мелководье.

У берега млекопитающих убивают, а туши вытаскивают на берег для разделки. В результате этого в летние месяцы погибают около тысячи животных.

Жители Фарерских островов едят китовое мясо, но убивают животных значительно больше, чем нужно для пиши. В результате тонны мяса остаются гнить на складах.

Забой китов является местной традицией и не запрещен законами. Однако против жестокого обычая выступают защитники прав животных.

"Киты и дельфины очень умные существа и чувствуют боль и страх, точно так же, как и мы", - говорят активисты.

Защитники несколько раз пытались предотвратить бойню, выходя в море, но их задерживает полиция.

В 2015 году ученые впервые в истории смогли сфотографировать и проследить за поведением редчайших китов - полосатиков Омуры, известных только по костям черепа и фрагментам ДНК.

В августе того же года, у берегов австралийского Квинсленда был замечен редкий горбатый кит-альбинос.

А недавно ученым впервые удалось снять на видео охоту "морского единорога" - нарвала, одного из самых малоизученных животных на Земле.

Источник: korrespondent.net