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20. 06. 2017

В ГПУ направлено представление на нардепа Довгого

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подписал представление на снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого и уже направил его на подпись генпрокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера подписал представление о снятии неприкосновенности (с Олеся Довгого – ред.), поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения указанного представления… Вчера представление было направлено генпрокурору", – сообщил Холодницкий на брифинге.

Он отметил, что по Довгому на прошлой неделе поступило ходатайство.

"Генпрокурор определил подследственность уголовного производства за НАБУ по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 гг.", – добавил руководитель САП.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Киеве был задержан охранник нардепа от Блока Петра Порошенко Бориса Розенблата, у которого изъяли 200 тысяч долларов. По информации правоохранителей, это взятка предназначалась самому Розенблату и его коллеге от Народного фронта Максиму Полякову.

Источник: korrespondent.net
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