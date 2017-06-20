Детективы НАБУ провели обыски в Гослесагентстве

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели следственные действия в помещении Государственного агентства лесных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Гослесагентства во вторник, 20 июня.

Как сообщили в ведомстве, обыск связан с выполнением постановления Кабинета министров №1063 от 30 ноября 2016 года "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта рекультивации земель лесного фонда, нарушенных в результате незаконной добычи янтаря"

"Детективам НАБУ предоставлен полный доступ ко всем помещениям Гослесагентства. Также предоставляются все письма, материалы, служебная документация и другие документы, связанные с выполнением вышеупомянутого постановления Кабмина", – отметили в лесном ведомстве.

Гослесагентство отмечает, что не является разработчиком постановления №1063. Согласно этому документу, Гослесагенство обнародовало на своем официальном сайте приказ с перечнем земель лесного фонда, которые требуют рекультивации в результате незаконной добычи янтаря.

Напомним, недавно в Ровенской области произошло столкновение между участниками незаконной добычи янтаря и полицейскими, в результате которого пострадали трое правоохранителей.

Источник: korrespondent.net