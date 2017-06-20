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20. 06. 2017

В Литве Hummer НАТО врезался в авто со студентками

В Литве в городе Мариямполе Hummer, принадлежащий военным НАТО, врезался в автомобиль, в котором находились четыре студентки, сообщают местный портал lrytas.lt.

Три девушки, находившиеся в Volkswagen Passat, госпитализированы.

Как рассказали свидетели происшествия, два военных автомобился проехали на небольшой скорости, около 50 километров в час, и один из них врезалась в проезжавшую мимо машину.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Латвию заявил, что переброска войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу завершена. 

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Источник: korrespondent.net
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