В Литве Hummer НАТО врезался в авто со студентками

В Литве в городе Мариямполе Hummer, принадлежащий военным НАТО, врезался в автомобиль, в котором находились четыре студентки, сообщают местный портал lrytas.lt.

Три девушки, находившиеся в Volkswagen Passat, госпитализированы.

Как рассказали свидетели происшествия, два военных автомобился проехали на небольшой скорости, около 50 километров в час, и один из них врезалась в проезжавшую мимо машину.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Латвию заявил, что переброска войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу завершена.

Как армия США столкнулась с мостами в Европе

Источник: korrespondent.net