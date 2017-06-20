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20. 06. 2017

Петренко: С Газпрома взыскано более 80 миллионов

Министерство юстиции взыскало с Газпрома в госбюджет Украины почти 81 млн грн. Об этом сегодня, 20 июня, на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает LIGA.net.

Петренко напомнил, что решением Хозяйственного суда Киева на Газпром в пользу Украины наложен штраф в 171,93 млрд грн за злоупотребление монопольным положением, после чего Минюст начал процедуру взыскания данных средств.

"Вы понимаете, что на территории Украины у Газпрома особых активов нет. Мы осуществили все меры по розыску активов - недвижимого имущества, других активов, денежных средств, которые могут принадлежать этому обществу на территории Украины", - сказал он.

Петренко отметил, что уже есть первые результаты по принудительному выполнению решения суда. "По состоянию на сегодня, с Газпрома в пользу государственного бюджета взыскано 80,8 млн грн - это те средства, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие данной компании, в виде дивидендов от третьих лиц. Минюст арестовал данные средства и на сегодня процесс списания и взыскания именно этой суммы завершен", - отметил он.

Кроме того, наложен арест на выявленные активы - речь идет об акциях номинальной стоимостью 33,3 млн грн, принадлежащих Газпрому в компании Газтранзит.

По словам Петренко, поиск активов Газпрома на территории Украины продолжается. Министр отметил, что после того, как будут исчерпаны все национальные инструменты розыска активов Газпрома в Украине, будут использоваться международные инструменты правовой помощи по выполнению решения суда на территории других стран.

Напомним, недавно суд разрешил Киеву получить прибыль Газпрома.

Кроме того, в июне крупнейший в Швеции пенсионный фонд АР7 продал свои доли в шести компаниях, включая российский Газпром, обвинив их в нарушении Парижского соглашения о защите климата. 

Источник: korrespondent.net
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