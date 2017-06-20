НАБУ получило подтверждение о наличие британского паспорта у Насирова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило подтверждение о наличие британского паспорта у отстраненного главы Госфискальной службы Украины Романа Насирова от коллег Великобритании. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции во вторник, 20 июня, сообщает РБК-Украина.

"Получили документы, которые подтверждают наличие британского паспорта", – цитирует Сытника РБК-Украина.

Недавно Соломенский райсуд Киева отказался взыскать с Насирова 100 миллионов гривен из-за того, что он не сдал свой британский паспорт. Сам глава госфискальной службы это отрицал, однако Лондон заявил, что у Насирова есть британский паспорт.

Напомним, Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Источник: korrespondent.net