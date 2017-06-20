Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 17:25
+27°C
Завтра +20°C
+27°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
20. 06. 2017

НАБУ получило подтверждение о наличие британского паспорта у Насирова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило подтверждение о наличие британского паспорта у отстраненного главы Госфискальной службы Украины Романа Насирова от коллег Великобритании. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции во вторник, 20 июня, сообщает РБК-Украина.

"Получили документы, которые подтверждают наличие британского паспорта", – цитирует Сытника РБК-Украина.

Недавно Соломенский райсуд Киева отказался взыскать с Насирова 100 миллионов гривен из-за того, что он не сдал свой британский паспорт. Сам глава госфискальной службы это отрицал, однако Лондон заявил, что у Насирова есть британский паспорт.

Напомним, Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.