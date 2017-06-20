Австралия прекратила все воздушные операции в Сирии

Австралийские власти заявили о приостановке всех воздушных операций в Сирии после того, как США спровоцировали гневную реакцию России, сбив военный самолет сирийских ВВС в провинции Ракка.

"В качестве меры предосторожности нанесение ударов Силами обороны Австралии в Сирии временно приостановлено", - заявили в австралийском Минобороны во вторник, 20 июня.

В то же время военные операции в Ираке будут продолжены в прежнем режиме.

Днем ранее Россия заявила, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

В ведомстве также пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, "будут приниматься на сопровождение" в качестве воздушных целей.

Российские власти назвали военной агрессией действия возглавляемой США коалиции, которая в воскресенье впервые сбила сирийский истребитель.

В Пентагоне утверждают, что сирийский военный самолет сбросил бомбы неподалеку от отряда повстанцев, которых поддерживают США, после чего и был сбит американским самолетом.

Белый дом в ответ на резкие заявления России объявил, что оставляет за собой право на самозащиту в Сирии.

Источник: korrespondent.net