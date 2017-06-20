США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Новый санкционный список опубликован на сайте Минфина США 20 июня.
В список попал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, который, как утверждается, занимается финансовой и материальной помощью ЛДНР.
В перечне также оказался Холдинг охранных структур Волк. Скорее всего, речь идет об организации, основанной при участии лидера Ночных волков.
Кроме того, в список внесены некоторые небольшие российские банки, работающие в Крыму, в том числе Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, банки Рублев, Северный кредит, Ярославич, Центр международных расчетов.
Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций.
Источник: korrespondent.net
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