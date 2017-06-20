Самолет США сбил ударный иранский дрон в Сирии

Самолет ВВС США F-15 сбил ударный беспилотник Ирана Shaheed-129 UAV на юге Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.

"Самолет F-15E перехватил беспилотник, после того как стало известно, что он приближается к позициям коалиции. Несший вооружение беспилотник продолжил движение в сторону позиций коалиции, не меняя направление, и был сбит", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй иранский дрон, сбитый в Сирии менее чем за месяц.

"Коалиция ясно дала понять всем сторонам, что не будут допускаться враждебные намерения и действия провластных сил по отношению к коалиционным и партнерским силам в Сирии, проводящим операции против ИГИЛ", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Россия прекратила взаимодействие с США по Сирии. Российские военные пригрозили, что будут считать целями все воздушные суда западнее реки Евфрат.

Ранее правительство Сирии сообщило, что силы международной коалиции сбили военный самолет сирийских ВВС. Утверждалось, что инцидент произошел неподалеку от города Эс-Саура в провинции Ракка.

Источник: korrespondent.net