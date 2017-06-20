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20. 06. 2017

За год в Украине убежище попросили 100 россиян

За последний год около 100 граждан Российской Федерации попросили о политическом убежище в Украине. Об этом сообщает директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко, передает Радио Свобода.

"Если мы говорим о гражданах Российской Федерации, то это те, которые поддерживали события на Майдане, поддерживали независимость Украины, некоторые из них отстаивали независимость Украины с оружием в руках на Востоке в зоне проведения антитеррористической операции и теперь остались в Украине, поскольку понимают, что могут вернуться на территорию России", – отметила она.

По словам Науменка, также убежище просили граждане Российской Федерации, являющиеся известными блогерами, журналистами, политическими деятелями, которые поддерживают оппозиционные силы на территории России.

"Начиная с этого года, мы наблюдаем тенденцию к значительному увеличению именно граждан России, приезжающих в Украину по политическим убеждениям и за преследования", – констатировала она.

Напомним, недавно два российских оппозиционеров из партии Навального попросили политического убежища в Украине.

Источник: korrespondent.net
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