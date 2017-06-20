Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 18:58
+26°C
Завтра +21°C
+26°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
20. 06. 2017

Путин показал атаку американцев, вместо ВКС РФ

Российский лидер Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну видео с работой ВКС России в Сирии. Однако оказалось, что на записи в действительности атаки американского вертолета в Афганистане.

В фильме Интервью с Путиным российский президент показывает Стоуну кадры с атакой и говорит, что "это попытка [террористов] зайти [в Сирию] с территории Турции", пишет Дождь.

На видео обратил внимание пользователь Facebook Fedir Panasenko. Как пишет исследовательская группа Conflict Intelligence Team на видео, которое показал Путин, американский вертолет AH-64 Apache атакует талибов в Афганистане.

Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.

CIT пишет, что это видео 2013 года, только на него наложены переговоры пилотов на русском языке. Аналогичное видео было опубликовано на Youtube в марте прошлого года.

CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с Apache.

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2

— CIT (@CITeam_ru) 20 июня 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что в фильме Стоуна Путин назвал ошибкой, что США воспринимают Россию в качестве угрозы и геополитического врага.
 
Линия Путина: внуки, безвиз и Медведчук

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.