Путин показал атаку американцев, вместо ВКС РФ

Российский лидер Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну видео с работой ВКС России в Сирии. Однако оказалось, что на записи в действительности атаки американского вертолета в Афганистане.

В фильме Интервью с Путиным российский президент показывает Стоуну кадры с атакой и говорит, что "это попытка [террористов] зайти [в Сирию] с территории Турции", пишет Дождь.

На видео обратил внимание пользователь Facebook Fedir Panasenko. Как пишет исследовательская группа Conflict Intelligence Team на видео, которое показал Путин, американский вертолет AH-64 Apache атакует талибов в Афганистане.

Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.

CIT пишет, что это видео 2013 года, только на него наложены переговоры пилотов на русском языке. Аналогичное видео было опубликовано на Youtube в марте прошлого года.

CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с Apache.

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) 20 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что в фильме Стоуна Путин назвал ошибкой, что США воспринимают Россию в качестве угрозы и геополитического врага.

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Источник: korrespondent.net