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20. 06. 2017

Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу

Израиль начал строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook.

"Сегодня, как я и обещал, начинаются работы по строительству нового поселения для тех, кто жил в Амоне (поселок, который снесли в феврале 2017 года – ред.). Спустя десятилетия я стал премьер-министром, который построит новое поселение в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.)", – написал Нетаньяху.

Отметим, что это будет первое новое поселение на берегу Иордана за последние 25 лет.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, в которой осуждается поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях и содержится требование остановить такое строительство. Украина голосовала "за" данную резолюцию..

В свою очередь Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН. В феврале правительство страны одобрило строительство более 3тысяч домов на Западном берегу реки Иордан.

Источник: korrespondent.net
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