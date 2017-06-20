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20. 06. 2017

Порошенко встретился с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в своем Twitter вечером во вторник, 20 июня.

"После встречи с вице-президентом президент Украины Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки", – написал Спайсер.

Он опубликовал фото, на котором Порошенко сидит рядом с Трампом, а по обе стороны присутствуют представители государств, в том числе вице-президент США Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

После встречи Порошенко заявил, что его встреча с Трампом была полноценной и детальной.

"Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", – сказал Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко в Вашингтоне также провел встречу с министром энергетики США Риком Перри. Стороны говорили о возможности реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что украинского президента примет министр обороны США Джеймс Мэттис. 

Источник: korrespondent.net
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