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20. 06. 2017

Трамп прокомментировал встречу с Порошенко

Президент США Дональд Трамп, который принял сегодня в Белом доме своего украинского коллегу Петра Порошенко, заявил о хороших дискуссии и значительный прогресс во время этой встречи.

"Мы провели некоторые очень-очень хорошие дискуссии. Они продлятся в течение дня. Я думаю, был достигнут большой прогресс. Для меня большая честь принять вас, господин президент", – сказал перед журналистами Трамп Порошенко после встречи.

Подробностей этих дискуссий и продвижения он не указал.

"Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины – места, в (дела которого, – ред.) мы все очень сильно вовлечены, вы это видите, и об этом все читают", – сказал Трамп.

Отметим, по итогам встречи с Трампом Порошенко в свою очередь выразил надежду, что две страны смогут наладить "эффективное сотрудничество".

Источник: korrespondent.net
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