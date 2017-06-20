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20. 06. 2017

В Финляндии проголосовали за вотум доверия правительству

Парламент Финляндии проголосовал за вотум доверия правительству, которое возглавляет премьер-министр страны Юха Сипиля. За соответствующее решение проголосовали 104 депутата, сообщает Yle.fi во вторник, 20 июня.

Это было первое голосование о доверии правительству после кризиса, возникшего на прошлой неделе.

Ранее руководящие партии "Центр" и "Коалиционная партия" сообщили об отсутствии возможности сотрудничать в рамках правящей коалиции с партией "Истинные финны" во главе с Юсси Халлаахо.

После этого партия "Истинные финны" распалась. 20 депутатов от партии сообщили о создании своей фракции "Новая альтернатива" в парламенте. Новая фракция решила остаться в руководящей коалиции.

Впоследствии премьер-министр Сипиля заявил, что не будет просить президента об отставке правительства и коалиция может продолжить свою работу.

Источник: korrespondent.net
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