В Португалии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Пожарный самолет марки Canadair потерпел крушение в центральной Португалии, охваченной сильными лесными пожарами. Самолет тушил пожар с воздуха, о причинах крушения пока ничего не известно, сообщает местное издание DN со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в муниципалитете Педроган-Гранди. Информации о пострадавших в результате катастрофы и подробностей случившегося пока нет.

Напомним в результате сильных лесных пожаров в Португалии погибли 62 человека, еще 54 госпитализированы. Они размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту.

Масштабные лесные пожары в Португалии вспыхнули 17 июня, масштаб ущерба пока не поддается оценке.

Источник: korrespondent.net