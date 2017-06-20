Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 23:32
+26°C
Завтра +21°C
+26°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
20. 06. 2017

После США Порошенко летит в Брюссель

Президент Украины Петр Порошенко сразу после рабочего визита в США посетит Брюссель. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в Евросоюзе в Facebook.

"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", – отметили в миссии.

Сегодня Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, министром энергетики США Риком Перри и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Трамп заявил о хорошей дискуссии и значительный прогресс во время этой встречи.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.