После США Порошенко летит в Брюссель

Президент Украины Петр Порошенко сразу после рабочего визита в США посетит Брюссель. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в Евросоюзе в Facebook.

"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", – отметили в миссии.

Сегодня Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, министром энергетики США Риком Перри и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Трамп заявил о хорошей дискуссии и значительный прогресс во время этой встречи.

Источник: korrespondent.net