После США Порошенко летит в Брюссель

Президент Украины Петр Порошенко сразу после рабочего визита в США посетит Брюссель. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в Евросоюзе в Facebook.
"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", – отметили в миссии.
Сегодня Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, министром энергетики США Риком Перри и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Трамп заявил о хорошей дискуссии и значительный прогресс во время этой встречи.
Источник: korrespondent.net