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20. 06. 2017

Венгрия возглавила Вышеградскую группу

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан принял от польского премьера Беаты Шидло председательство в Вышеградской группе (V4, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). Формально председательство Польши завершится 30 июня, и с 1 июля в течение года этот пост будет занимать Венгрия.

В июле 2016 года Польша сменила Чехию, напоминает TVP.Info.

Шидло отметила, что хочет развития для Евросоюза такого, как у Вышеградской четверки – "безопасно, быстро, с акцентированием внимания на дела своих жителей". Также она подчеркнула, что на мировой политической арене голос V4 стал более весомым, так как его принимали во внимание в дискуссиях на уровне ЕС.

Премьер Венгрии поблагодарил Польшу, Словакию и Чехию за то, что" вчетвером защищали границу не только Венгрии, но и в целом южные границы Евросоюза" от наплыва мигрантов.

Напомним, в прошлом году Вышеградская четверка приняла декларацию за увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО.

Источник: korrespondent.net
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