27 хлопков: как Порошенко с Трампом общался

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом 20 июня в Белом доме в Вашингтоне.

По словам украинских дипломатов, встреча длилась более 20 минут. На ней также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, глава МИД Украины Павел Климкин, посол США в Украине Мила Йованович, вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщили западные СМИ, встречу нельзя назвать полноформатной, но, хотя с помпой украинского лидера не встречали, ему тем не менее подготовили "подарок" - расширение антироссийских санкций.

Также Трамп заявил, для него "большая честь" встречаться с Порошенко и что "достигнут значительный прогресс" в отношениях с Украиной.

Порошенко выразил восхищение Трампом и в течение своей речи повторял одно движение - похлопывание ладонью одной своей руки по другой. Всего было 27 похлопываний.

Вашему вниманию видео встречи Трампа и Порошенко с украинскими субтитрами:



Порошенко и Трамп 20.06.2017 Видео Youtube - chastime

Источник: korrespondent.net