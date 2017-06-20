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20. 06. 2017

В БПП предлагают ветеранам АТО сесть за стол переговоров

 
Народные депутаты от Блока Петра Порошенко заявили, что вчерашняя акция блокировки приемной президента выходит за рамки законодательства. По мнению нардепов, ветераны АТО должны выстраивать цивилизованный диалог с властью, а не устраивать провокационные акции, пишут Вести.
 
Депутат Сергей Каплин отметил, что группа бывших бойцов АТО не может решать вопрос отставки президента за весь народ, но при этом их мнение надо уважать. 
 
"АТОшников несколько десятков тысяч. Я считаю, что их позиция должна быть услышана всегда, они отдавали свою жизнь и подставляли свое сердце, защищая границы нашей страны, наш суверенитет, и к каждому слову этих людей нужно прислушиваться, но с ними необходимо выстроить системное сотрудничество, чтобы стороны могли себя слышать. И причем, чтобы это происходило не на улице под стенами Кабмина, Верховной Рады или Администрации Президента, а чтобы это происходило в определенных системных советах, как это делалось в разных странах мира после тех или иных конфликтов", – заявил он.

 
Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что требования АТОшников по освобождению ветерана АТО Юрия Заболотного (задержан СБУ по подозрению в подготовке свержения власти – ред.) не относятся к компетенции президента. 
 
"Они требуют, чтобы кого-то отпустили, хотя это не дело президента. Суды, правоохранительная система… Ну, это такая тенденция ходить к Администрации Президента и что-то там требовать", – отметил нардеп.


В Раде начались разговоры об импичменте Порошенко – нардеп
 
Напомним, в понедельник, 19 июня, недовольные политикой Порошенко участники АТО ворвались в приемную Администрации Президента и заблокировали работу учреждения. Акцию разогнали правоохранители.

Источник: korrespondent.net
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