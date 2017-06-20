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20. 06. 2017

Белый дом назвал условие снятия санкций против РФ

 
США не снимут санкции против России, пока будет наблюдаться присутствие Москвы на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.
 
"Это одна из причин санкций, пока они не выйдут (Россия – ред.) из Восточной Украины, санкции будут действовать, так как мы считаем, что это часть Украины, поэтому санкции останутся", – сказал Спайсер.

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Как сообщалось, США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.

Источник: korrespondent.net
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