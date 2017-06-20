Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в США провел встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-служба главы государства.

"В преддверии встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции о прекращении российской агрессии на Донбассе и возвращения Крыма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи Порошенко представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов.

Порошенко и Тиллерсон обсудили вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ.

Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Госсекретарь США подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины.

Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США. Во время встречи обсуждались пути институционализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Порошенко пригласил Тиллерсона осуществить визит в Украину.



27 хлопков: как Порошенко с Трампом общался

Как сообщалось, Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, министром энергетики США Риком Перри и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Источник: korrespondent.net