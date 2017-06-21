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21. 06. 2017

Лавров о санкциях: Русофобия переходит все грани

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции США "приняты на ровном месте"и ухудшают атмосферу перед возможной встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Это (санкции – ред.) атмосферу, конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте", – приводит слова Лаврова Интерфакс.

Министр иностранных дел РФ отметил, что "ссылка Вашингтона на ситуацию в Украине "вызывает улыбку".

"Не могу выразить ничего, кроме сожаления, и по поводу русофобской одержимости наших американских коллег. Она переходит все грани", – сказал Лавров.

Меркель раскритиковала новые санкции против России

Как сообщалось, США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.

Источник: korrespondent.net
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