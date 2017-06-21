Порошенко обсудил с главой ВБ привлечение инвестиций в Украину

Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом, сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко поблагодарил собеседника за постоянную поддержку Украины. С начала 2014 года произошло увеличение портфеля группы Всемирного банка в Украине в 3 раза, или почти на 4,425 млрд долларов. Основное увеличение произошло за счет проектов бюджетной поддержки на сумму 2,25 млрд долларов. Новых инвестиционных проектов начато на сумму около 2,6 млрд долларов.

Порошенко проинформировал о проводимых в Украине реформах и их первых результатах, а также о достижении макроэкономической стабильности и обнадеживающем тренде роста экономики.

Собеседники приветствовали принятие накануне стратегического документа сотрудничества на 2017 - 2021 годы, который направлен на поддержку украинских реформ.

Особое внимание было уделено более активному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.



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Напомним, ранее Порошенко провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Источник: korrespondent.net