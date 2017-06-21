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21. 06. 2017

Неизвестный устроил взрыв на вокзале в Брюсселе

 
Неизвестный устроил небольшой взрыв на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя. Об этом сообщает портал VTM со ссылкой на федеральную полицию Брюсселя.
 
Отмечается, что взрыв совершил человек с поясом шахида, из-под его одежды торчали провода.
 
В ответ полиция открыла огонь. Мужчина скончался. 
 
Инцидент квалифицирован как теракт.


Организатору терактов в Париже и Брюсселе предъявлены обвинения
 
Напомним, 22 марта в Брюсселе произошли теракты, жертвами которых стали 32 человека, получили ранения около 300 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя организация "Исламское государство".

Источник: korrespondent.net
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