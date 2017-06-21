Неизвестный устроил взрыв на вокзале в Брюсселе

Неизвестный устроил небольшой взрыв на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя. Об этом сообщает портал VTM со ссылкой на федеральную полицию Брюсселя.

Отмечается, что взрыв совершил человек с поясом шахида, из-под его одежды торчали провода.



В ответ полиция открыла огонь. Мужчина скончался.







Организатору терактов в Париже и Брюсселе предъявлены обвинения Инцидент квалифицирован как теракт.

Напомним, 22 марта в Брюсселе произошли теракты, жертвами которых стали 32 человека, получили ранения около 300 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя организация "Исламское государство".

Источник: korrespondent.net