В США обсуждают ответ на действия России в Сирии

В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на "последние действия России в Сирии". Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.
"Мы обсуждаем", – ответил он на вопрос журналиста об ответных действиях США на "последние действия России в Сирии".
Уточнять детали госсекретарь не стал.
Напомним, 18 июня авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.
20 июня возглавляемая США коалиция сбила ударный беспилотник иранского производства, принадлежавший ВВС Сирии.
Источник: korrespondent.net