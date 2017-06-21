В США обсуждают ответ на действия России в Сирии

В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на "последние действия России в Сирии". Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

"Мы обсуждаем", – ответил он на вопрос журналиста об ответных действиях США на "последние действия России в Сирии".

Уточнять детали госсекретарь не стал.

Напомним, 18 июня авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.





Австралия прекратила все воздушные операции в Сирии После этого Россия прекратила взаимодействие с США по Сирии. Российские военные пригрозили, что будут считать целями все воздушные суда западнее реки Евфрат.

20 июня возглавляемая США коалиция сбила ударный беспилотник иранского производства, принадлежавший ВВС Сирии.

Источник: korrespondent.net