Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 04:03
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
21. 06. 2017

Не верю в "сговор" Трампа с Россией – Порошенко

 
Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News заявил, что он не верит в "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией.
 
"Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией – ред.) ", – сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
 
При этом Порошенко назвал Трампа "сильным лидером с харизмой, а также другом Украины, который поможет урегулировать вооруженный конфликт в стране".

Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

Напомним, 20 июня Порошенко встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.