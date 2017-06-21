Не верю в "сговор" Трампа с Россией – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News заявил, что он не верит в "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией.
"Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией – ред.) ", – сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Порошенко назвал Трампа "сильным лидером с харизмой, а также другом Украины, который поможет урегулировать вооруженный конфликт в стране".
Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном
Напомним, 20 июня Порошенко встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом.
Источник: korrespondent.net