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21. 06. 2017

На Донбассе атаковали представителей ОБСЕ

 
Сепаратисты ДНР обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним. Об этом сообщается в отчете миссии. 
 
Отмечается, что 20 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях, находясь в наблюдательном пункте, расположенном на железнодорожной станции в Ясиноватой, услышали очередь из стрелкового оружия и определили, что она доносилась из места, где находились двое мужчин.
 
"Затем эти мужчины, лица у которых были закрыты соответственно балаклавой и повязкой, направились к патрулю и начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей. После этого они скрылись", – говорится в сообщении. 
 
"В 11:10 оба патруля СMM пытались покинуть территорию. Когда патруль СММ (2) начал выезжать, вооруженный мужчина подбежал ко второму транспортному средству, пытался открыть дверь на стороне водителя и сломать боковое стекло водителя оружием. Когда это не удалось, он побежал за первым автомобилем патруля СMM (2). После этого вооруженный мужчина повернул и направил оружие на водителя и пассажира переднего сиденья второго транспортного средства патруля СMM (2). Оба члена патруля подняли руки вверх", – отмечается в отчете. 
 
Согласно заявлению, когда мужчина попытался открыть дверь переднего пассажира, водитель ускорился.
 
"Когда авто СММ ехали, вооруженный мужчина попал из оружия в заднее окно правой стороны, нанеся незначительные повреждения. Впоследствии наблюдатели заметили, что он выстрелил в воздух, а затем сделал три выстрела в сторону транспортного средства наблюдателей. Авто не пострадало. В 11:21, когда все патрульные машины СММ покинули район, наблюдатели заметили вооруженного мужчину, который целился в сторону СММ. Наблюдатели безопасно вернулись на базу в Донецке", –  говорится в отчете.

ОБСЕ: Количество жертв на Донбассе выросло
 
Ранее сообщалось, что сепаратисты ДНР не пропустили миссию ОБСЕ в Седово.

Источник: korrespondent.net
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